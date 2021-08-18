LG去年突破性地推出了首度上市的LG PuriCare口罩型空氣清淨機，今年再度發表了全新LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代，此次不僅內建了HEPA13全方位防護濾網，更搭載了全自動智慧風扇、VoiceON語音清晰功能等全新功能，讓消費者配戴時更舒適，呼吸時也更自在順暢，而且還全新帶來了質感白、潮流黑雙色選擇，更能照個人風格去作搭配。

全新LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代，搭載了全自動智慧風扇、VoiceON語音清晰功能等全新功能，共質感白、潮流黑 2色，即日起於LG官方線上商城、百貨、實體店面及各大通路陸續販售。（LG提供）

全新LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代，搭載了雙變頻清淨風扇及全自動智慧風速調整，以自動偵測呼吸速率去調整風量，可降低吸氣阻力之餘，還能解決配戴口罩時的悶熱與黏膩，同時更新增了VoiceON隱藏式語音裝置，開啟裝置開關，內建的麥克風與喇叭便會自動識別並投射聲音，解決戴上口罩型空氣清淨機後，說話時會難以發出清晰聲音的缺點，而且機身也變小、變輕僅94g，讓消費者配戴時減少負擔，還有長達8小時的續航力，即日起於LG官方線上商城、百貨、實體店面及各大通路陸續販售。