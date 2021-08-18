美國、中國、俄羅斯以及巴基斯坦都曾經發表共同聲明說，不支持一個通過武力取得政權的阿富汗政府。但是迅速佔領阿富汗的塔利班正在尋求獲得中國和俄羅斯等國家的支持。美國學者分析，中國瞄准阿富汗當地的自然資源，引入「一帶一路」基礎設施項目，但中國難以利用手中少量的政治經濟籌碼與塔利班保持長久的合作關係。

中國外交部發言人華春瑩16日指出，中方正同阿富汗塔利班保持聯繫和溝通，願意繼續同阿富汗發展合作關係。此前，王毅7月28日在天津會見了阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。

美國國務卿布林肯16日和參與阿富汗和平進程的其他國家外長，包括俄羅斯、中國以及巴基斯坦外長通電話，討論阿富汗的局勢發展以及安全撤僑的努力。

15日，阿富汗塔利班武裝閃電般地進入首都喀布爾。阿富汗總統加尼以及其核心團隊逃離阿富汗。

美中在許多領域存有競爭與糾紛，不過有分析說，推動阿富汗局勢獲得和平與政治解決是兩國可以展開合作的少數領域之一。另一方面，也有專家認為，中國當局押注塔利班帶來的安全風險多過可能帶來的地緣政治機遇。

美國之音VOA引述公共政策研究機構美國德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund)的亞洲事務專家馬安洲分析：「這是中國一段時間以來一直擔心的結果。他們仍然非常擔心。他們與塔利班的關係仍然是艱難的、試探性的，而且往往是相當緊張的。」

馬安洲認為，「在這個情況下，並不會轉變成中國在阿富汗的巨大影響力，或者在不久的將來中國因此對阿富汗做出經濟承諾。中國會非常謹慎處理與塔利班的關係，北京非常擔心接下來會發生什麼。」

在美國國內，面對美國誤判阿富汗局勢、不當執行撤軍與撤僑計畫的批評聲浪，美國總統拜登堅稱撤軍是正確決定。而專家提出了一個關鍵的問題：「阿富汗安全部隊，為何如此迅速崩潰？」

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」國際安全項目副總裁塞思·瓊斯分析稱：「我認為其中的一個原因是，喀布爾和阿富汗的消息人士告訴我：阿富汗安全部隊知道美國人正在撤出，美國人明確表示，在阿富汗政府面對塔利班之際，美國不會提供戰鬥支援。」

塞思·瓊斯透露，「阿富汗安全部隊知道塔利班獲得了中國的支持，獲得俄羅斯、巴基斯坦和伊朗的支持，也就是除了印度之外這個地區的大多數主要國家。士氣如此低落。中國與塔利班的關係是阿富汗安全部隊崩潰的重要因素之一。包括中國在內的該地區政府現在已經接受塔利班了」。

美國和盟友過去20年為阿富汗付出了巨大的軍事和經濟投入，試圖把阿富汗改造為一個安全的民主國家，中國也在西方的保護傘下瞄准了當地的自然資源，還引入了「一帶一路」旗下的基礎設施項目。

報導稱，相較之下，專家認為，中國難以利用手中少量的政治經濟籌碼與塔利班保持長久的合作關係，而北京已經暗示，無意向阿富汗派兵穩定當地安全局勢。