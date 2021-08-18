台股18日開在16630.99點，但隨即下殺力道加大，指數一度重挫逾200點，跌至16430.26點，電子、半導體、鋼鐵、紡織等跌幅逾1％，造紙股跌幅更逾2％，僅光電股逆勢上揚，類股輪跌態勢明顯，大盤賣壓依舊沈重。

美國零售銷售額的降幅高於市場預期、引發經濟復甦隱憂，再加上全球居家修繕用品零售業龍頭Home Depot財報結果令人失望，衝擊美國四大指數全面走軟，其中標準普爾500指數單日跌幅創約一個月新高。

道瓊工業平均指數8月17日終場下跌0.79％（282.12點）、收35343.28點。

那斯達克指數下跌0.93％（137.58點）、收14656.18點。費城半導體指數下跌1.98％（65.82點）、收3256.82點。

中信投顧指出，目前指標KD、RSI已同步降至低檔超賣區，而融資浮額亦大減200餘億，遠超過本波指數拉回幅度來看，倘若美股仍可維持目前高姿態格局，台股醞釀跌深反彈行情的條件並不差。

中信投顧指出，現階段台股以「溫水煮青蛙」方式，延續偏空走勢，而電子族群表現異常弱勢，再加上量能大幅萎縮，呈現無量下跌，台股向下尋求支撐，仍是現在進式，指數止跌訊號確未浮現，操作不摸底，持股水位維持低檔，而後續盤勢能否進入築底階段，留意三大重點，分別是指數不再創低、收復半年線、量能不宜再降。