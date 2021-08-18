高雄市長陳其邁表示，高雄累積的經驗、條件是非常好，假如能夠訂定目標築夢踏實，相信有一天奧運會在高雄辦。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員陳致中今（18）日總質詢時指出，根據民調顯示，有超過5成高雄市民，同意台灣應該申辦2036年奧運，並以高雄為主辦城市，希望市長陳其邁努力爭取。對此，陳其邁表示，高雄累積舉辦賽事的經驗及各項條件都非常好，假如能訂定目標築夢踏實，相信有一天奧運會在高雄辦。

陳致中表示，主辦奧運的效益多多，可升級城市基礎建設，優化生活品質；投入重大國家建設、帶動經濟發展；創造觀光受益等、運動風氣、地主國優勢、提高獎牌數量、凝聚全國的人心。

陳致中說，高雄已具備大型國際賽事經驗及條件，像是之前的2009年世大運，市長陳其邁在2005年說過，論實力和知名度，台灣申辦奧運非高雄莫屬，肯定他當時有雄心壯志，如今高雄縣市合併後資源也更多，希望高雄有企圖心再踏出第一步，爭取台灣來辦奧運，並由高雄當主辦城市。

陳其邁答詢時指出，高雄姊妹市、澳洲布里斯本申請2032奧運成功，加強高雄的雄心壯志，布里斯本人口236萬，而高雄來做比較的話，不管是人口、實力、歷史、文化等各方面，以及舉辦賽事累計的經驗及條件都非常好，相信築夢踏實，有一天奧運會在高雄辦。

另外，陳致中也呼籲，能夠爭取東奧「英雄遊行」到高雄舉辦，畢竟在高雄有重大意義，國訓中心在高雄，堪稱為選手榮耀的家鄉，政府不能再重北輕南。

對此，陳其邁表示，他的看法一樣，假如硬要挑一個地點，當然高雄最好，會極力跟中央爭取，不管是英雄遊行，還是其他活動都歡迎來高雄。