王瞳與艾成愛情長跑10年，去年7月終於開花結果登記結婚，近日王瞳與艾成上直播，過程中王瞳淚訴另一半「像機器人」，抱怨自己像是跟木頭結婚，引發軒然大波，艾成更出面護妻。外界好奇王瞳既然對艾成多有怨言，當時為何要決定結婚？今(18日)媒體曝王瞳透露自己當時也很猶豫，但出現了多項巧合，才讓她相信是神的指示放心結婚。

王瞳本月初和艾成、張芸京、潘奕如曬出一段直播影片，其中講到婚姻時，王瞳忍不住抱怨老公像機器人，作息規律，「每天早上7點起床，9點吃早餐，11點半訂外送」，連結婚紀念日當天，艾成也一如往常8點就上床睡覺，讓王瞳忍不住哽咽希望冷靜，「我覺得我們的婚姻讓我好困惑，我不知道我們到底是為了什麼而結婚」，透露這樣的生活她已過了10年，並反問艾成：「一個人會不會比較好？」引來正反兩極評論。

對此，王瞳後來親上火線滅火，澄清會做這支直播影片是想還原四人私底下常深談的內容，呼籲大家不要逃避人際關係之間的問題，「這個直播是艾成希望可以做的⋯影片要傳達的就是真實敞開好好溝通」，艾成也心疼王瞳衰被罵，於是貼出母親的公開信並發聲：「抱歉，我的老婆，讓妳受委屈了！」

據《鏡週刊》報導，王瞳和艾成交往多年，期間曾傳出王瞳家人質疑艾成經濟狀況才使兩人結婚卡關，未料兩人去年懶理阻礙閃電登記，王瞳透露決定結婚前，雙方都確定對彼此仍有愛情，才願意一起走到下一步，艾成更訂下希望在2020年7月7日結婚的提議，原本充滿猶疑的王瞳，之後在加油金額、停車格、降雨機率等一連看到了「4個7」，讓信仰虔誠的王瞳相信是神的應許，於是便點頭結婚。