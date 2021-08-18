國產高端疫苗即將在下周開放施打，總統蔡英文在日前就已經承諾，將施打高端疫苗；而原擬施打聯亞疫苗的副總統賴清德，則因聯亞EUA未過，也表示將施打高端；但高端疫苗自己的說明書都沒說其防護效果如何，這讓前立委陳學聖質疑，這種疫苗讓正、副總統都施打，沒有國安問題嗎？

高端疫苗8月23日開打，食藥署上周四公開高端疫苗完整中文說明書，依《中國時報》17日報導，該說明書指出，高端疫苗「如同目前所有獲得緊急授權或專案核准的其他COVID-19疫苗」，可提供的保護效期不明，仍須由進行中的臨床試驗進一步確定；至於疫苗效果的限制，第2劑高端打完約2周後開始有中和抗體反應，但也「如同所有疫苗」，高端不一定對所有人都能產生保護作用。

說明書中也提到，高端全部受試者接受第2劑疫苗後28天的血清中和抗體平均效價是662.31，但有3類受試者的數據較低，包括65歲以上老年人、有共病症者、人類免疫缺乏病毒抗體陽性（HIV，即愛滋病患者）等3族群受試者中和抗體效價較低。

對此，陳學聖今(18)日就在臉書發文表示，高端疫苗的效果不明，並且在一片爭議聲中，一路開綠燈過關，有沒有風險，很多人心裡是懷疑的；但是蔡英文、賴清德卻都打高端，他想問，這會不會形成國安問題呢？

陳學聖表示，負責正副元首安全的國安單位，一定會儘量避免他們同時出現在一個公開場合，即使都會出席，也儘量時間錯開，以免一起發生意外，引發國安問題。但是現在因為聯亞EUA未過，讓賴清德與蔡英文同打高端，雖然這很有話題性，而且是他們自己的選擇，但陳學聖不得不說，這是個很嚴肅的國安問題！