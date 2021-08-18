大陸影星鞏俐是國際級影后，演技精湛的她，交出《紅高粱》、《霸王別姬》、《唐伯虎點秋香》、《歸來》等代表作，鞏俐不僅是華語影壇的大姊大，在國際影壇也有舉足輕重的地位，不過鞏俐私下個性豪率、直爽，她近日就被網直擊，辣穿貼身短褲、腳踩拖鞋逛街，鞏俐身材纖細，55歲真實狀態相當不科學。

55歲鞏俐2019年梅開二度，與72歲法國音樂家米歇爾雅爾（Jean Michel Jarre）結婚，兩人定居法國、低調過兩人世界，不過鞏俐近日則被大陸網友直擊，她身穿白色寬鬆T恤、黑色貼身短褲，隨興地綁著包頭現身大陸商場逛街，保養有術的鞏俐一雙鉛筆腿相當吸睛，整體身材看起來相當纖瘦。

鞏俐沒有影后的大排場，就像一般女子隨興逛街，也讓外界見識到影后親民的一面，其實鞏俐婚後就定居法國，而這次她回大陸則是為電影節「天壇獎」擔任委員會主席，雖然電影節因為新冠肺炎疫情而延期，不過鞏俐也因此有空檔逛街。

其實，鞏俐除了事業有成外，她也在前年終結情海浮沉，在2019年梅開二度嫁給大她17歲的法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre（米歇爾·雅爾），兩人在朋友聚會中認識，雙方一拍即合，鞏俐也曾大方示愛，表示和老公在一起，讓她彷彿回到18歲的小女孩，感覺生活充滿驚喜，字裡行間滿是新婚的甜蜜。