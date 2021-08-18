台北市議員苗博雅昨（17）日在臉書用4句話形容振興五倍券之亂，她認為，政策本質是好的，但會搞到輿論不滿有兩個原因，且疫情、疫苗、紓困的結還沒解開，直接跳振興，也難怪民眾會被風向帶走，產生極大反彈。

「紓困要現金，振興要限時；紓困還沒完，振興太早談。」苗博雅發文表示，最近的五倍券之亂，用這四句話就講完了；而紓困，是為了解決燃眉之急，當然一定要發現金，政府先前的紓困，發的每一塊錢都是現金無誤，但振興是為了點火，讓因疫情而降到谷底的內需產業買氣重新回溫，恢復到正常狀態，當然要集中力量，所以要「限時使用」。

至於振興券為何會搞到輿論不滿？苗博雅指出有兩個原因，首先是政府沒有妥善運用三倍券的經驗，主動鋪陳論述，提出周詳的數據，大多數人民不了解「限時」的必要；第二是紓困政策沒做到位，許多需要幫忙的民眾沒有得到協助，情感層面是火上加油。

許多攤商受到疫情衝擊，行政院將推出5000元振興券。（資料照／粘耿豪攝）

疫情期間，苗博雅收到許多陳情案，她說，民眾確實因疫情受到衝擊，卻因資格差一點點成為紓困孤兒，但因為中央的政策規定就是如此，這些怨氣是執政黨必須面對的。

對於振興券的金額、面額、使用期間、使用限制、特殊業別券等細節，苗博雅認為當然可以討論，也應該被好好討論，但各種把紓困和振興混在一起談的政治語言，模糊了不同的政策目的，除了打擊政敵、提升自己民調之外，對於監督稅金正確運用的幫助，非常有限。