Google 全新推出的真無線藍牙耳機 Pixel Buds A-Series，定於 8 月 18 日在台灣開放預購，並於 8 月 25 日起開始販售。Pixel Buds A-Series 承襲了 Pixel Buds 系列的音質，具有層次豐富的音效、清晰的通話品質， 以及 Google 助理提供的實用協助，搭配時尚且經典的設計，而且消費者能以實惠的價格就能入手。

Pixel Buds A-Series 提供穩固舒適的佩戴效果，並透過獨家設計的 12 公釐動態揚聲驅動單元、提供使用者低音加強選項等，展現獨特混合聲學設計，達到飽滿、清晰且自然的音質，同 時也透過內建的智慧音效調整，讓使用者即使經過嘈雜環境，也能享有良好聆聽體驗。

Pixel Buds 系列的設計靈感源於「體積精巧，功能強大」，「就是白」的經典顏色，讓 Pixel Buds A-Series 也能成為時尚耳上配件。內建電池續航力強，聆聽時間最長可達 5 小時;此外耳機本 體也符合 IPX4 抗水抗汗3等級，即使健身到汗流浹背或是在雨中跑步也不用擔心。

Pixel Buds A-Series在台開放預購。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Pixel Buds A-Series 讓使用者能輕鬆體驗實用的 Google 服務。透過內建的 Google 助理，只要說出「Ok Google」，不必動手也能查詢天氣資訊、行車路線，或是調整音量、收聽即時翻譯 （必須擁有支援 Google 助理的 Android 裝置 (6.0 以上版本)、Google 帳戶和網際網路連線）。

消費者可於 Google 商店、台灣大哥大門市，以及線上通路 myfone 購物、momo 購物網、 PChome 線上購物與蝦皮購物預購及購買Pixel Buds A-Series，售價為新台幣 3290 元。

作為Pixel Buds A-Series唯一的電信通路，台灣大哥大公布的資訊指出，消費者可到台灣大門市或官網申辦 398 元(含)以上資費，原價 3290 元的 Pixel Buds A-Series 藍牙耳機，專案價只要 0 元；購買指定款 Android 旗艦機，搭配指定專案，也可免費獲得 Pixel Buds A-Series藍牙耳機，並享MyMusic 串流音樂平台前一個月免費的優惠。另外，到 momo、myfone 購物、PChome、蝦皮購物等獨家合作之電商平台預購單機，則加碼送 MyMusic 三個月免費體驗序號。

此外，台灣大哥大先前也已有銷售 Google Nest智慧音箱；並代理Google 高階手機 Pixel 5，以及 Pixel 4a 5G版 ，喜愛Google生態系硬體產品又習慣搭配電信方案的朋友，可前往台灣大哥大門市進一步了解。