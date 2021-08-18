美共和黨聯邦參議員柯寧16日在推特上宣稱，目前台灣有3萬名美軍駐紮。這番錯誤的言論發表後，在美國國內與國際上持續發酵。不只大陸媒體挖苦他為老糊塗，美國有線電視新聞網(CNN)17日還撰寫真相查核新聞，以正視聽。不過，柯寧已於17日將推文刪除。

CNN表示，拜登政府宣布自阿富汗撤軍，導致美國國內政界抨擊不斷。不只共和黨人，民主黨與分析師也譏諷喀布爾失守為拜登版西貢淪陷。整體來說，攻擊重點聚焦於美方誤判塔利班的進軍速度，以及拜登政府未能更快地撤出美方人員，以及過去20年來為美國賣命的阿富汗人。

報導進一步表示，「然而，部份針對拜登政府的批評卻弄錯了某些事實」。德州共和黨參議員柯寧在推特上，將駐韓、德國、日本與非洲美軍的人數，與現存阿富汗美軍的人數相比較，並表示「我們用較小規模的部隊穩定情勢，而且創下零傷亡的良好紀錄」。

其中，柯寧錯誤的宣稱美軍派有3萬名駐軍在台灣。這條推文於16日晚間發出，13小時後(17日)為柯寧刪除。

CNN反駁，柯寧針對美軍在台灣的駐軍數字完全錯誤。美國於1979年與台灣斷交後，已將駐軍撤出。根據五角大廈統計，截至6月30日，台灣僅有30名美軍現役人員與15名為國防部工作的文職人員。

另外，根據右翼智庫傳統基金會報告，美軍駐台人數的最高峰為1958年的1.9萬人。在這份研究美國在1950年至2003年全球軍力部署的報告中，指出美國自1954年突然在香港與台灣部署數千名軍隊。

隨後駐台軍隊快速擴張，自1954年的811人增加到4174人，再到1958年的1.9萬人，隨後則維持在4千到1萬人，直到1977年為止。報告中指出，美軍於1973年開始自台灣撤出，並於1979年全數完成撤出。

對於自己的烏龍爆料，柯寧至發稿為止還未發表回應。不過，這則「推特派軍」卻引來北京的跳腳，並迅速的透過官方媒體回應。

《環球時報》指出，「假如這則推為是真的，北京會立刻啟動《反分裂國家法》，摧毀並驅逐駐台美軍，以軍事實現台灣的統一」。該報更在社論上寫道，如果台灣本島駐有美軍，北京將用武力碾壓他們。胡錫進更表示，「如果柯寧的推文是真的，中國軍隊會立刻發動戰爭，消滅、驅逐美國士兵」。