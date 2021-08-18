美股消息面：

1.美國7月零售銷售額月減1.1%，跌幅遠超出經濟學家預估的月減0.3%。扣除汽車的零售銷售額月減0.4%，而市場預期為月增0.1%。

2.美國7月工業生產月增0.9%，優於市場預估的月增0.5%。製造業產出月增1.4%，遠優於市場預期的月增0.6%。7月產能利用率為76.1%，亦高於市場預估的75.7%。

3.美國商務部公布，美國6月企業庫存月增0.8%，高於5月上修後的月增0.6%，並符合市場預期。

4.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國8月房市指數為75，不及市場預期（80），並創下去年7月以來新低。

5.Delta變種病毒導致全球新冠疫情惡化，恐將打擊原油需求前景，以及中國7月煉油量跌至15個月新低，加深市場對原油需求疲弱的擔憂，周二紐約期油收跌70美分或1.04%，為每桶66.59美元。倫敦布蘭特期油收跌48美分或0.69%，為每桶69.03美元。

6.美國7月零售銷售數據不如預期，以及阿富汗政局陷入動盪，在避險需求帶動下，周二美元連漲第2日。紐約尾盤ICE美元指數上揚0.6%，報93.119。日圓漲0.3%，報109.56兌一美元。紐西蘭出現2月以來第一個新冠病毒本土感染病例，且證實為高度傳染性的Delta變種病毒入侵，總理阿爾登因此宣布全國封鎖3天，受此打擊，尾盤紐西蘭元重挫1.7%，報0.6904美元，盤中一度跌至3周低點0.69美元。澳洲疫情持續升高，各大城市一延再延的封鎖措施料將打擊經濟發展，澳元兌美元下挫1.2%，報0.7253美元。

7.資金流向避險資產，以及受美元走強打擊，周一國際金價回落，終場紐約期金收跌0.1%，為每盎司1787.8美元。尾盤現貨金下跌0.22%，報每盎司1782.9美元。此外，銀價下跌0.9%，報每盎司23.6美元。鉑金跌3.1%，為每盎司990.38美元。鈀金跌4.6%，為每盎司2485.55美元。