隨著塔利班占領阿富汗首都喀布爾、總統加尼逃離國外，政府淪陷，中國不斷向塔利班釋放合作訊號，塔利班重掌政權後與中國的關係發展成為外界關注的焦點。據美國CNBC電視網報導，有分析人士表示，中國發展和塔利班的關係，一個重要目的是，謀求與塔利班合作開發阿富汗的稀土，這對加強中國在稀土方面的統治地位具有重要意義。

外界估計阿富汗擁有價值數萬億美元的稀有金屬。據新聞雜誌《外交官》(Diplomat)的一篇報導，2020年，阿富汗的稀土金屬價值估計在1兆到3兆美元之間。這些稀土包括鑭、鈰、釹等，以及鋁、黃金、白銀、鋅、汞(水銀)、鋰的礦脈。稀有金屬用處廣泛，從電子產品到電動車、衛星、飛機等等。​

CNBC引述全球重要的資產管理公司之一的聯博集團(Alliance Bernstein)新興市場債務主管沙邁拉·汗(Shamaila Khan)的話說，塔利班擁有可開發利用的資源，「對世界來說是非常危險的」。

沙邁拉強調，「應當有一個國際倡議來確保，如果任何國家同意為塔利班開採阿富汗的礦產資源，只能在嚴格的人道主義條件下從事，在這種情況下使人權、婦女權益得到保障」。

2001年美國發生了911恐怖襲擊。此後以美國為主的的聯軍推翻了窩藏基地組織恐怖分子的塔利班政權。這個政權依據對伊斯蘭教義的嚴格解釋，對婦女就業和教育等基本權利實施嚴厲限制。

沙邁拉在回應有關中國在塔利班占領喀布爾後馬上向塔利班暗示其商業動機問題的時候表示，「所以，應當對中國施壓，他們必須依照國際條例來進行，如果他們將同塔利班結盟為他們提供經濟援助」。

中國政府16日表示，中方正和阿富汗塔利班保持聯繫和溝通，願意繼續同阿富汗發展合作關係。外交部發言人華春瑩16日在記者會上指出，「阿富汗塔利班方面多次表示，希望同中方發展良好關係，期待中方參與阿富汗重建與發展，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。」

華春瑩還表示，中國尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利，願意繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性作用。

報導稱，自美國4月宣佈將從阿富汗撤軍後，中國一直在與塔利班領導人積極聯絡，用經濟利益作為誘餌爭取與塔利班的合作機會，希望填補美軍留下的真空，擴大在該地區的地緣政治優勢。

CNBC報導，中國主導全球稀土市場。根據美國地質調查局(United States Geological Survey)的數據，全球約35％的稀土儲量在中國，居世界首位。中國同時還是稀土生產大國，2018年的稀土產量為12萬噸，佔世界稀土總產量的70％，而美國同年的稀土產量為1.5萬噸。

報導稱，2019年，中國在與美國的貿易戰中曾使用稀土作為威脅，揚言北京要切斷對美國的稀有金屬供應。