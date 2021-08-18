高端疫苗下周一開打，但同是國產疫苗的聯亞卻沒通過緊急使用授權（EUA），引起各界討論。對此，毒理專家招名威說，國產疫苗能否被世衛組織（WHO）認可，牽涉到藥廠間的競爭與政治角力，但目前高端須補強的地方有兩個，分別是趕緊做三期試驗算出疫苗的保護力百分比，另外就是藥廠的商業佈局得再加把勁。

招名威昨在臉書發文表示，聯亞沒通過EUA衍生許多謠言，問題癥結點在於國產疫苗不被全球認可。他認為國產疫苗不被全球認可，只是「目前」沒有被認可，雖然高端保護力百分比還沒有算出來，但這不表示它就沒有保護力。

招名威指出，疫苗不只是戰略物資，疫苗產業也是個寡占的產業，全球九成的市場都被四家跨國知名大廠瓜分，因此來自台灣的全新疫苗一出場，就想被全球認可根本是不可能的事情，要想解決這件事情，他認為藥廠的商業佈局是關鍵。

招名威解釋，EUA或藥證申請都是以「國家」為單位的制度，現在許多國家都還缺疫苗，如果國產疫苗能在後續的半年至一年，透過任何方式去佈建跨國網路，取得他國的EUA或藥證，自然而然疫苗就能走出去，而認可國產疫苗的國家也會越來越多。

招名威也說，多數民眾認為沒被美國、英國等國家認可的疫苗就是爛疫苗，但事實並非如此，以AZ為例，它在美國並沒有拿到EUA，但美國食品藥物管理局（FDA）與美國疾病管制與預防中心（CDC）並沒有因此認定AZ是爛疫苗，打過AZ的留學生能進入校園就讀，所以一個疫苗能否大規模使用，考量的基礎不完全是疫苗品質。

招名威透露，商業考量也是主軸，因為美國當前已經有莫德納與嬌生疫苗通過EUA，在商業角度來看，美國怎麼會再通過其他疫苗，搶自家人的生意？更何況AZ的技術與嬌生非常類似、保護力也差不多，因此美國當然不會認可AZ在國內施打。

至於國產疫苗未來會不會被WHO認可？招名威說，這其中牽扯的不僅是藥廠的商業競爭，還有國家的政治角力，因此台灣生產出來的疫苗當然有可能被多方打壓，但他也很好奇，就算WHO不認可，難道這疫苗就不能打、就是無效的疫苗嗎？就好像台灣不是WHO的會員國就不能堂堂正正地活下去嗎？當然不是。

招名威表示，高端疫苗是通過食藥署標準規範試驗出來的疫苗，可見它的安全性與有效性是有一定水準的，因此當然可以施打，之後也可以出國，但現階段須補強的地方有兩個，首先是要趕快做第三期算出保護力百分比，第二在全球國家認可上，仍須藥廠在商業佈局上加把勁。