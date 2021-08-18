高市青年局印尼籍志工Eureka Gotami吳秋琴等人製作「國際生活文化館-印尼之旅」影片畫面。（柯宗緯翻攝）

高市青年局志工陳姿奕等人製作「防疫健康養生館-爸媽爺奶動起來」影片截圖。（柯宗緯翻攝）

高市青年局在疫情警戒期間，為使無法參加社區關懷據點活動的長者，得以在家與家人互動學習新知，共享天倫之樂，青年局志工團特別規畫「居家防疫青銀共學工作坊」服務活動，推出11支影片，供大家在家青銀共學，防疫也養身。

青年志工製作內容有趣且簡單、適合長者觀看的教學影片11支，主題包括：異國料理廚房、多國語言教室、國際生活文化館、防疫健康養生館等，影片已上架至高雄市政府青年局官方YouTube頻道，亦將提供給大寮中庄、左營聖南及甲仙大田等地社區關懷據點。

青年局長張以理表示，志工團原本預訂於暑期至社區關懷據點進行長者關懷服務，因防疫政策及據點條件式開放等限制，改採錄製線上教學影片模式，利用本身文化多樣性及影像科技專長，製作一系列極富巧思的線上趣味教學短片。

青年局舉例，來自越南，目前就讀於國立高雄科技大學的志工Truong Thi Ngoc張氏玉與Nguyen Thi Minh Ngoc阮氏明玉與本國籍志工合作，分別製作「越南春捲」料理課程及「Travel With Me」以中、日、英、越南語的多國語言教學。

印尼籍志工Eureka Gotami吳秋琴則與其他志工共同創作「印尼之旅」，以飛機艙為場景，在空中向旅客介紹印尼景點、食物特產、文化與台灣的連結、印尼獨特之處等。還有全程用台語發音，引導長者做健康操的短片，就是要讓全家大手牽小手，爸媽爺奶動起來。

青年局指出，透過這些影片，家庭成員除了可以陪伴長者學習不同國度的料理、語言、文化，還有適合長者在家或坐或站的健康操教學，影片內容歡樂有趣又兼具教育意義。

為了提升志工線上服務能力與水平，青年局在此次服務活動之前特別邀請業界導演歐全翔傳授影片製作技巧，例如編寫腳本、拆解鏡頭拍攝位置，輔導志工完成高水準影片，在這個網路自媒體盛行的時代，青年志工可以在投入公益服務的過程中跟上潮流趨勢並發展職涯潛能。

青年局進一步說明，志工影片已上傳至該局Youtube頻道，讓市民可免費播放給家中長者觀賞，歡迎訂閱青年局Youtube頻道，打開小鈴鐺隨時接收新片通知!更多青年局志工團訊息請搜尋官方網站、FB粉絲專頁、IG、[email protected](@youth.kcg)或洽詢專線07-3438100沈小姐。