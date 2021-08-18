塔利班掌權 阿富汗女性恐懼

民兵組織塔利班（Taliban）以勢如破竹之勢，在阿富汗攻城掠地，不到兩周內就攻下首都喀布爾。而在阿富汗北部小村，當塔利班戰士敲門時，娜吉雅（Najia）正和3個兒子及1個女兒在家。

據CNN新聞網17日報導，25歲的女兒瑪妮扎（Manizha）知道他們要來，母親已告訴過她，前3天他們都這樣敲門，然後要她為多達15名塔利班煮飯。「我媽告訴他們，『我很窮，要怎麼幫你們煮飯？』他們就開始打她，結果我媽倒地，他們就用AK47步槍猛打她。」

瑪妮扎說，她大聲制止那些戰士，他們停了一下，就朝另一個房間丟手榴彈，當火勢蔓延時，他們就逃了，而4個孩子的媽也因被痛毆傷重不治。

塔利班掌權 阿富汗女性恐懼

在塔利班掌權後，他們7月12日攻擊北部法雅布省（Faryab），侵害娜吉雅家的事件，就成了全阿富汗女性可能受威脅的恐怖預覽。事實上，CNN基於安全理由，以保護當事人，用的都是化名。

美國和聯軍撤離後，塔利班在短短10天內，就攻佔了數十個省會，令阿富汗人措手不及。有些女性說，她們來不及買名為「波卡」（burqa）的從頭到腳式罩袍，以符合塔利班規定，女性離家時，必須遵循由男性親人陪同，並全身遮蓋的守則。

對阿富汗婦女來說，這意味著她們恐怕會突然喪失20年來穿著、工作、學習、遷徙，甚至安居樂業的自由。

塔利班1996—2001年間執政時，他們關閉了女校，並禁止婦女工作。2001年美國進軍阿富汗後，才解除相關限制。就算戰亂期間，在國際組織和捐助者的支持下，阿富汗女權仍得以提升，甚至有立法保護。

這回塔利班承諾，將籌組充滿包容的阿富汗伊斯蘭政府，並歡迎女性加入，但並不清楚，實際究竟會如何發展。阿富汗女議員柯柴（Farzana Kochai）說，她不知道接下來會怎樣，甚至連以後會不會有議會都不確定。