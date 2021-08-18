女星鄭家榆2000年因演出《懷玉公主》爆紅，讓她身價和名氣水漲船高，不過2008年她一度息影，直到2012年才復出拍戲，不過人氣大不如前，多飾演小配角，近日，她更新微博，曬出在海邊拍攝的照片，50歲的她仍保養得宜，好狀態讓網友都驚艷不已。

鄭家榆近日在微博發文「玩玩」，並附上一張超近自拍，只見看起來脂粉未施的她，皮膚白皙緊緻，臉上看不出皺紋和瑕疵，歲月似乎沒在她身上留下痕跡，好狀態根本不像50歲。

鄭家榆50歲近照不科學。(圖／翻攝自鄭家榆微博)

網友見狀也大讚「狀態太好了吧」、「姐姐總是無濾鏡自拍，皮膚太好啦，羨慕」、「永遠的經典女神，愛你」。鄭家榆因《懷玉公主》一夕爆紅，因此也被拿來和《還珠格格》的趙薇比較。

不過她曾在受訪時表示，若是她來演《還珠格格》，一定會更紅，還酸趙薇會紅是「靠運氣」、「瓊瑤的劇本寫得太好」，一度引發爭議。之後她爆出個性難搞、傳出陪睡、罹患憂鬱症等負面新聞，2008年更突然息影，消失在幕前，直到2012年才復出。

鄭家榆靠《懷玉公主》爆紅，曾表示趙薇會紅是靠運氣。(圖／本報系資料照、翻攝自趙薇微博)

不過鄭家榆人氣已大不如前，近幾年只能接演配角，不過她在復出後，也澄清過去的負面傳聞，雖然沒當年是炙手可熱的一線女星風光，卻活得更輕鬆自在。