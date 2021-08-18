隨著待在家的時間變長，打造便利、舒適的居家環境成了許多用戶選購家居產品的重點。小米台灣分享，掃拖機器人與空氣淨化器等品類詢問度節節攀升，較先前成長3成。為了讓更多用戶享受美好的智慧生活，小米台灣宣布8月17日起至8月23日止，推出「精彩生活，有米真好」活動，除了超熱門智慧型手機與智慧家庭產品售價直降以外，更針對不同使用情境與需求，推出獨家限量秒殺大禮包，如智慧家庭套裝、智慧出行套裝、兩房一廳燈具等組合套裝，最高狂省萬元，讓小米的智慧家庭產品為用戶包辦生活場景的每個角落。

體貼用戶一站式採買各類產品的需求，小米於8月17日至8月23日活動期間，精選各類廚具、燈具、防疫、居家辦公等主題商品，推出組合式禮包，讓用戶一次即可購足多項所需商品，不僅省時方便、還能享有超值優惠；同時，小米商城mi.com更獨家推出智慧家庭及智慧出行套裝秒殺大禮包，集結小米11、米家掃拖機器人等熱門智慧裝置，領券更享有最高萬元折扣！

＊「智慧家庭套裝」限量禮包 – 內含小米智慧顯示器 P1 55型、米家空氣淨化器 Pro、米家掃拖機器人 1C、米家直流變頻電風扇 1X、小米小愛音箱 Art、小米盒子 S；整組原價$37224元，領券直接折抵一萬元，限量秒殺組合價$27224元，再贈價$1945元的滿額禮 – 米家直流變頻電風扇 1X一台；數量有限，售完為止。

＊「智慧出行套裝」限量禮包 – 內含小米11、小米手錶 超值版、小米真無線藍牙耳機 2S、小米行動電源3 10000 高配版、小米藍牙自拍桿、小米便攜相片印表機；整組原價$28444元，領券直接折抵一萬元，限量秒殺組合價$18444元，超過65折的超殺折扣，再贈$1945元的滿額禮 – 米家直流變頻電風扇 1X一台；數量有限，售完為止。

＊兩房一廳智慧燈具組合 – 內含米家吸頂燈450、米家吸頂燈350兩組、Yeelight 遙控器；組合優惠價$3995元，領券再折$200元，更享小米魔方延長線等滿額禮三選一；數量有限，售完為止。

＊智慧廚具組合 – 內含米家電子鍋 mini、米家電磁爐、米家調理機；組合優惠價只要新台幣$3495元，領券再折新台幣$200元，再享小米魔方延長線等滿額禮三選一；數量有限，售完為止。

居家辦公組合 – 內含小米34型曲面螢幕、米家螢幕掛燈、小米無線雙模滑鼠 靜音版、小米延長線；組合優惠價$13095元，領券再折$1500元，再享米家恆溫電水壺 1S等滿額禮三選一；數量有限，售完為止。

智慧生活從掌上的智慧型手機開始！小米、Redmi品牌多款高效能、大螢幕、大電量的智慧型手機推出直降活動，讓用戶輕鬆入手，更可隨手一點即可遠端操控家電，實現便捷的智慧家庭生活。於8月17日至8月23日活動期間，購買「小米11」直降$2000元，優惠價$19999元，領券最高再折$200元；購買「小米10T Pro 5G」直降$2000元，優惠價只要$13999元，領券最高再折$200元；購買「小米10T Lite 5G」直降$3000元，優惠價$6999元，領券最高再折$200元；購買「Redmi Note 9T 5G（4GB+128GB）」直降$2000元，優惠價$5499元，領券最高再折$200元。此外，購買任一手機，還能以半價優惠購買小米手環5及小愛音箱Art！

於8月17日至8月23日活動期間，購買小米智慧顯示器 P1 55型直降$2000元，優惠價$15999元，領券最高再折$1500元；購買小米智慧顯示器 P1 50型，再贈小米智慧門鈴2；米家掃拖機器人 1C直降$1700元，優惠價$5295元，領券最高再折$400元；購買米家掃拖機器人直降$1500元，優惠價$7995元，領券最高再折$400元；購買購買米家空氣淨化器 Pro直降$1300元，優惠價$5595元，領券最高再折$400元。