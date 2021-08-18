蘇揆約見8新警察局長後 侯友宜：警察不是一個人的警察。（新北市政府提供）

高階警官人事近期將發布，卻傳出行政院長蘇貞昌提前約見8位新任警察局長，引發質疑。新北市長侯友宜18日在市政會議檢討日前三重警方盤查外籍看護事件時，突然語重心長指出，要讓警察有尊嚴，最重要就是讓警察保持行政中立，只有讓警察人事制度健全，才能保有行政中立，他也意有所指的表示，警察是國家的警察，不是哪一個人的警察。

侯友宜說，三重事件基層員警執勤過程漠視與侵害外籍勞工人士人權，嚴重傷害人民對警察的信任，新北是一個大熔爐，除了有新住民，也有很多外籍勞工到新北奉獻，是台灣的一個縮影。

侯友宜說，來到這塊土地，大家都應該受到尊重與保障，發生這件事，警方第一時間面對坦承錯誤、誠懇道歉，願意痛定思痛，值得肯定。

侯友宜說，所有警察基層同仁非常辛苦，每人每天都戰戰兢兢努力，新北市警力不足，承擔所有高風險打擊犯罪，家人也擔心受怕，「箇中滋味不在那個行業的人無法了解」，他們耗損生命體力，是無法用金錢代價換回，一心一意都是要守住中華民國這個國家，讓這塊土地擁有民主人權，讓國家團結往前走，這就是警察。

「身為警察出身的市長，我非常有感。」侯友宜說，治安要做好警察就要有尊嚴，只有健全的警察人事制度，才能保有行政中立、才能勇於執法，這是他從基層警察當到署長永不變的初心，他認為無論高階或基層，警察就是一個團隊，警察是國家的警察，「不是哪一個人的警察」，警察就是保護人民，勇於站出來的警察。

侯友宜會後被問到蘇貞昌約見新任警察局一事表示，支持警察行政中立，保有警察人事制度的一條鞭來捍衛他們的尊嚴，讓他們承擔愛護國家、守護人民責任，警察是國家的警察，大家一起支持警察，讓警察有尊嚴、保有行政中立、擁有完整明確的人事制度，讓他們因為有制度、有行政中立可以把治安做好，這是我們最深的期待。