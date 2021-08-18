9月1日高中以下學生就要開學，有新進老師或代理、代課老師卻還沒有接種疫苗，讓家長相當擔心。根據北市教育局統計，新進教師、代理代課和課後照顧老師有7300人完成造冊，卻打不到疫苗。而台北市議員王鴻薇早就質疑，中央之前一再宣稱疫苗充足，現在連供教師接種的數量都撥不出來，根本就是一騙再騙，「代課教師沒疫苗打，是要逼人家打高端嗎？」

北市副市長蔡炳坤16日表示，8月各校進用新老師、代理代課老師，代理課老師大多都是年輕老師，市府鼓勵到中央疫苗系統登記接種，但根本就輪不到，北市已正式行文向教育部請求，考慮學生安全優先讓新老師接種，讓老師在開學前產生保護力，帶領學生的同時也能保護學生。

王鴻薇16日晚間在臉書指出，這樣到底要如何開學？中央之前一再宣稱疫苗充足，現在連供教師接種的數量都撥不出來，根本就是一騙再騙，「硬是不拿出AZ、莫德納供這些教師施打，難道是要逼得他們只能去打高端嗎？」這樣家長真的敢放心讓小孩去上學嗎？她呼籲中央趕快撥出庫存。

關於許多教師無疫苗施打一事，陳時中昨表示，相關名單在整理中，現在沒辦法掌握確實數目，就整理在網上的線上系統去核對看有哪些需要，在想辦法滿足這一塊。

另外，被問及仍有很多縣市代課、新進老師仍未打疫苗，確定可在開學前完成疫苗施打嗎？若無法完成將有什麼配套措施，教育部主秘廖興國昨回應，有關開學前施打疫苗狀況，統計至12日止，高中職以下含幼兒園的教育人員施打已高達90%，當然近期各縣市都有再提出來，指揮官陳時中也有指出部分教育人員尚未施打，指揮官也說會盡快整理資料做相關處理，教育部會全力跟指揮中心做搭配，進行後續施打作業，至於若開學前無法完成施打的部分，我們會補助學校經費，由學校提供給老師進行快篩。