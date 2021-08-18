從7月份開始，大陸市場監管總局加強對上市公司的管制，導致科技股、教育股及遊戲股等產業股價接連重挫，進而讓不少資金跟著離開美國中概股，周二北京當局再宣布對「網路不當競爭」法規徵求相關意見，引發網路股下殺，中概股再面臨新一波的賣壓，資金開始向外奔逃。儘管如此，還是有不少對沖基金大咖堅守中概股，對此，有專家認為，大陸企業還是值得投資的選項，最重要的是如何做好資產分配與密切觀察政策改變。

綜合外媒報導，追蹤98家在美上市大陸公司的那斯達克金龍指數，近一個月已下跌超過20%，若從2月的歷史高點開始計算已經崩跌5成，「女股神」伍德（Cathie Wood）與「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）等知名基金操盤手都已經將資金撤出中概股。

美國證券交易委員會主席Gary Gensler周一也對中概股投資人提出警告，「我們已經暫停審批陸企在美借殼上市的申請，並提醒所有投資人，中概股存在風險，包括當地政府可能改變管制條件，以及政治變動等因素。」

儘管如此，還是有投資人願意堅守中概股，資本管理公司Morgan Creek經理Cory Lester表示，「人們認為無法投資大陸市場的想法是錯誤的，現在的環境適合先斬後奏，投資的關鍵在於降低資金集中程度，做好資產分配並對潛在的政策變化保持高靈活性。」

報導指出，資本管理公司Laurion就是一個很好的例子，他們在第二季增加持有阿里巴巴的股票，總市值高達7億美元（約新台幣196億），另外收購京東約2.57億美元（約新台幣71.96億）的股票，另一方面，Laurion卻賣出第一季購買的百度、唯品會等企業的股票。

Tiger全球資產管理公司也有相同操作，Chase Coleman旗下對沖基金對中概股的投資比重增加，第二季更增持大陸美妝巨頭逸仙電商的股票，成為最大公眾持股人。

此外，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）持類似看法，他說：「大陸市場的波動只是一個小插曲，雖然對部分經理人來說像是一場地震，但事實上很多人並未像伍德一樣將資金移往別處。」