歐股周二早盤跌到近一周以來的低點後，出現彈升；樂觀的歐元區經濟數據，協助緩解了市場對全球經濟放緩和亞洲疫情的擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數翻紅收漲0.33點或0.07%，為473.78點。該基準指數在前一個交易日創下連十漲、近十多年來最長的連漲紀錄。

中國官方對網路平台產業更嚴格的審查態度、紐西蘭的全國性大封鎖，和亞洲幾個國家收緊旅行限制，皆讓投資人陷入緊張狀態。

旅遊休閒股跌1.0%。旅遊公司圖易(TUI)和航空公司IAG集團領跌。

騰訊大股東、荷蘭科技投資公司Prosus跌3.2%，報70.7歐元。

石油天然氣股、汽車股、銀行股等經濟敏感的類股領跌。

凱投宏觀歐洲經濟學家Jessica Hinds指出，儘管Delta病毒已經擴散開，但歐元區第二季經濟強勁的成長，很可能在第三季重演，未來幾個月可能會回復到疫情爆發前的水準。但是南歐的經濟體仍然落後成長，旅遊限制仍然阻礙了他們的旅遊觀光業發展。

此前歐股屢創新高；主因為市場預期，歐洲企業利潤將出現創紀錄的躍升，以及對疫苗接種進度的樂觀信心，支撐了市場對歐陸經濟復甦前景。

在英國股市上市的必和必拓集團(BHP)大漲3.4%。該礦業公司公布近十年來最佳年度獲利表現，並表示將支付創紀錄的股息。

線上交易平台Plus500大漲5.1%。該公司最新年度營收預測，遠超過先前預測。