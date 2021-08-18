拜美國汽車需求拉力所賜，日本7月出口已連續5個月，都繳出兩位數字成長的漂亮成績單。對出口為導向的日本經濟而言，確實是一個好消息。值得注意的是，出口增速似乎減緩，以及日企7月資本資出，竟是4個月以來首次減少。

經濟數據不同步，顯示日本整體景氣復甦還是有疑慮。但是，日本暢旺的出口，也幫助因新冠疫情影響很大的第2季GDP(經濟成長率)，至少還小幅成長1.3%。同時，民間消費意外增加，也是幫助景氣向上一大助力。

當地為抑制疫情擴散所發布的緊急狀態，日本政府是一而再地延長實施。由於這種社交禁令沒有強制性，固有近半餐飲業以及需要與人接觸的服務業，因入不敷出都不得不踩在紅線上，私底下偷偷接客做生意。

同時，首相菅義偉也面對朝野壓力，可能會再推出另輪疫情相關的大型救助與振興專案計畫。

18日，日本官方資料顯示，因比較點基期較低，故當地7月份出口年增率達37%，但略低於市場預估的39%，也比6月暴增48.6%要少，表示出口增速有踩煞車趨勢。

若按地區來看，出口對中國大陸這個日本最大貿易夥伴，由於日本的晶片製造設備，以及塑膠相關產品熱銷，因此7月成長近19%。同時在美國市場，因汽車、汽車零組件與馬達等出口產品帶動，更是大漲26.8%。

另方面的進口，7月也成長28.5%，但低於預估值約35%，故日本可享有高達4410億日圓，約40億美元的貿易順差，金額比市場預估的足足多出一倍左右。

目前看起來，全球晶片短缺與中國大陸不盡理想的經濟數據，還沒有衝擊到日本的工業生產力。

18日，日本政府同時公布另份重要經濟數據，核心機械訂單。這個對未來半年至9個月資本支出方面，有著高度指標性意義的報告，6月雖月減1.5%，但減幅較預期的下滑2.8%較優。

在不計入船隻和電力設施的核心機械訂單，6月年增18.6%並連3個月都是成長的。因此，日本政府也維持對未來機械訂單樂觀的看法不變。