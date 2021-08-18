台股今(18日)早盤大跌逾200點，近日大漲的高端一度拉回至333.5元，跌逾9%，逼近跌停，因聯亞疫苗緊急使用授權(EUA)未過關而連殺2天的聯亞藥則跌深反彈，一度漲逾12%。

因聯亞疫苗EUA審查未通過，聯亞生技子公司聯亞藥股價慘遭腰斬，昨(17日)盤中跌破百元，最低來到82.9元，今開盤上漲11.14元，以115元開出後，先回跌至96.5元，隨即往上拉升，一度衝高至117元，上漲13.14元，漲幅有12%。

高端16日以漲停作收，昨日也曾攻上漲停，今日開盤下跌6.5元，以360.5元開出後持續向下，早盤一度下殺至333.5元，大跌33.5元，跌逾9%，差3元就跌停，後股價拉升，跌幅收斂；大股東基亞股價跌幅也不輕，早盤見62.3元，跌逾6%，云辰也有半根跌停，股價見24.6元，跌1.7元。

其他相關概念股台康生技以138元、下跌3.5元開出後，股價震盪往下至128元，跌幅高達9%，國光生跌逾4%，東洋也下跌2%。