計程車司機李健忠今年4月間因不滿醉客亂踢座椅，竟將乘客拉下車，持螺絲起子猛刺對方頭部、頸部10多下後逃逸，被害人經送醫急救才倖免於難，仍造成頸椎脊髓損傷及右肢無力失能，檢警發現李嫌在1995年至2006年間8次與其他駕駛及乘客發生衝突毆打、殺人，在監期間也2次毆打其他受刑人，2019年出獄後仍毆 打乘客，惡性重大，台北地檢署18日依殺人未遂罪起訴李嫌，並指李視人命如草芥，須以永久隔離保障社會安全，求處無期徒刑。

檢警調查，50歲的李健忠從2004年開始，就多次因為不滿被人超車、或與乘客為了行車路線爭執等細故，動輒對人暴力相向，一度被警方提報流氓，2006年9月9日，李因巷弄會車小糾紛，持刀猛刺邱姓男子38刀致死，當時法院考量他患精神疾病，已達精神耗弱程度，輕判14年8月徒刑確定。

李2019年6月28日獲假釋出獄後，又繼續開計程車為業，今年4月4日凌晨，搭載廖姓男客行經新北市新店區安民街時，因不滿廖男發酒瘋在車上亂踢，一氣之下把廖男拖到車外，用十字螺絲起子猛刺廖頭、頸10多下後開車離去。

民眾目擊廖男滿臉是血倒臥路上，打119將廖男送醫救治，警方根據現場監視器，循線找到李後，將他函送北檢，北檢8月12日傳喚李出庭，由於李對行兇經過避重就輕，檢方訊後以他有再犯之虞等理由，聲押獲准。

檢方今偵結起訴李，並以李僅因細故即下手殺人，顯示李惡性之重，且被害人雖因送醫挽回一命，但已因頸椎脊髓損傷及右側肢體無力導致失能。

檢方痛批李嫌自1995年8月14日至2006年9月5日曾經8次與其他駕駛及乘客發生衝突毆打、殺人事件，在監期間也2次毆打其他受刑人，2019年出獄後仍於同年12月9日毆打乘客，顯示李在出獄短短不到2年就再犯傷害及殺人未遂罪，顯示他長達近13年監禁仍無法矯治其暴戾之氣，動輒因細故下手傷害、殺人，視人命如草芥，且犯後飾詞狡辯，毫無悔意。

檢方認為，李日後若有出獄機會，無從確保不會再有無辜民眾因細故觸怒李即遭殘忍殺害，非永久隔離無法保障社會安全，請求法院量處無期徒刑。