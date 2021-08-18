近來台灣新冠肺炎本土疫情數字漸緩，但被封為「防疫女神」的賈永婕仍未停下腳步，昨(17日)她透露終於有新進度可以報告，這回她決定送防疫物資到大馬，除了54台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），還有5台空氣清淨機、5000個N95口罩，她頭一個點名要感謝星宇航空董事長張國煒先生贊助空運，最後不忘笑說：「希望他以後還是要接我的電話喔」。

賈永婕先前常發文分享每日送暖紀錄，昨晚她感概寫下：「跨國捐贈真的不是那麼容易的事情，但是終於又有進度可以報告了！」並分享終於完成送醫療物資到馬來西亞的計畫，感謝星宇航空幫忙空運、物流公司幫忙報關、還有慈濟大馬分會協助配送，至於現金會交給台灣慈濟基金會，註明專款專用馬來西亞醫療物資援助。

賈永婕感謝張國煒贊助空運。（圖／中時資料照片）

隨後賈永婕在文中一一列出神隊友資助名單，包括蔡明忠董事長100萬、曾馨瑩200萬、于美人20萬、葉天倫導演10萬、鍾欣凌10萬、陶晶瑩50萬，其中「愛心姐妹花」便是大、小S，兩人共資助了120萬，賈永婕特別讚陶晶瑩特地從美國打來要求別忘了加她，賈永婕誇：「她（陶晶瑩）是大馬天后」。

文末，賈永婕透露目前公益事業擴展到印尼，「我需要有飛印尼雅加達，還有日惹（市）的航空公司贊助一下運費好嗎」，最後也跟粉絲說：「請大家放心我會在我的能力範圍之內努力的！我可以負擔的範圍！可以付出是一種幸福，可以幫忙是一種榮幸」，網友回應：「感謝您的智力、行動力，讓臺灣的溫暖散播出去，美麗的親善大使」、「馬來西亞的華僑朋友們，都很感謝神力美少女之大愛善舉！」、「人飢己飢人溺己溺的精神真的太令人感動」、「支持開國際演唱會」。

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