一名潘姓毒蟲今天凌晨4時30分許，獨自開著一輛轎車，而且未開車燈在前金區周遭到處亂竄，遭到巡邏的保安大隊特勤中隊盯上後攔檢，潘男卻加速逃逸，高速甚至逆向逃跑，警網經過追逐，在中山與青年路口逼上人行道，員警立刻掏槍喝止，並擊破車窗後將駕駛壓制，潘男自知難逃乖乖舉手投降，警方也當場在車內搜出毒咖啡包等證物。

毒蟲街頭逆向狂飆，特勤持槍破窗壓制他狂喊「我投降」。(戴志揚翻攝)

根據調查，保大特勤中隊在巡邏時見到一輛黑色轎車未開車在道上上行駛，眼見行跡可疑，於是上前攔檢，未料駕駛立刻加速逃竄，沿著中正四路高速衝去，接著又在自強一路口，又一路逆向並連闖紅燈試圖甩開警車追捕。

直到中山、青年路口時，特勤員警成功運用口袋戰術包抄，將逃逸車輛逼上人行道，特勤勇警立刻持槍衝下車，先擊破車窗後，將駕駛拉下車強力壓制。

潘嫌遭兩名特勤聯手逮捕時，嚇得直接高舉雙手大喊：「我投降了」最後被壓制在地上銬逮捕，潘嫌表示，因攜有毒咖啡包與無照駕駛，所以看到警察才會拒檢逃逸。

保安大隊表示，特勤中隊雷虎70警組林育民、張明輝等2員，於110年8月18日4時30分執行巡邏勤務，在高雄市三民區中華與建國路口發現1輛黑色自小客車，因闖紅燈行跡可疑，遭特勤盤查時，拒檢逃逸，沿路逆向闖紅燈，沿途經三民與新興轄區最後在苓雅區中山與青年路口遭警車逼至人行道後無法逃逸，攔檢後為員警持警棍破窗逮捕，查獲潘嫌(85年次)持有安非他命3包、咖啡包2包、一粒眠7顆另查獲磅秤1只，全案訊後將移送地檢署偵辦。