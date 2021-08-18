香港文匯網報導，經歷11輪大規模核酸檢測篩查後，揚州仍不斷有確診病例增加。為迅速查清並阻斷新冠肺炎病毒傳播鏈條，根據前期大規模核酸檢測結果，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部決定自今天（8月18日）清晨6時30分起，在重點地區開展新一輪大規模核酸檢測。本輪檢測總計目標人群約70萬人，較此前減少一半以上。

本次核酸檢測範圍包括揚州市邗江區雙橋街道、甘泉街道、維揚經濟開發區、方巷鎮等4個鎮街、園區；廣陵區廣陵經濟開發區、廣陵新城、灣頭鎮、湯汪鄉、曲江街道、文峰街道、東關街道、汶河街道等8個鎮街、園區；揚州經濟技術開發區文匯街道、揚子津街道2個街道；以及所有集中隔離點。

以上範圍內全部居民（含外地在揚人員），總計目標人群約70萬人，比此前揚州重點地區第11輪大規模核酸檢測的目標人群（約146萬人）減少一半以上。

在此之前，揚州市已在主城區開展7輪大規模核酸檢測，並針對重點地區重點人群開展了4輪核酸檢測。針對一些居民小區的年老多病、行動不便和居家隔離人員，由抗疫志願者、社區工作人員、醫務人員成立「流動檢測小組」採取上門入戶的方式開展核酸採樣工作，確保「一人不漏、應檢盡檢」。

8月17日晚，國家、江蘇省、揚州市疫情防控調度會和揚州市疫情防控工作指揮部會議在揚州召開，國務院聯防聯控機制綜合組江蘇工作組組長、國家衞健委副主任雷海潮和國家疾病預防控制局副局長沈洪兵等工作組專家對疫情防控工作提出指導意見。

江蘇省省長吳政隆在會上指出，從核酸檢測篩查結果看，當前，社會面病毒傳播風險還沒有徹底消除，情況還很複雜。越是到了關鍵的時候，越要咬緊牙關堅持下去。必須進一步增強責任感緊迫感，進一步集合全省全市資源力量，進一步堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，盡快打贏揚州疫情防控阻擊戰，早日恢復正常生產生活秩序。

他要求，核酸檢測必須提質增效，科學周密組織，優化點位設置，採、送、檢、報要更加匹配，現場管理要更加規範，確保檢測結果準確可靠，結果報告及時有效。