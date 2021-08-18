美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科4G SoC產品仍有調漲空間，且即將推出的天璣2000未來也有機會打進榮耀，故現階段維持聯發科目標價1280元、評等加碼。

美系外資指出，近期投資者關注疫情對新興市場智慧型手機所造成的影響，但根據近期對通路的調查顯示，4G SoC供應仍然緊張，因此，聯發科和展銳有將部分4G SoC價格提高5~10%，以反映出更高的代工成本，4G SoC佔聯發科2021年營收比重約24%，也相信聯發科在第四季的4G SoC毛利率將有所改善。

美系外資指出，大陸工信部數據顯示，大陸7月智慧手機出貨量為2780萬支，月增長10%、年增長30%，累計年初至今出貨量則增長17%，另一方面，也看好聯發科售價約30美元的天璣700將解決今年大陸低價5G智慧機市場的需求。

美系外資指出，榮耀目前使用高通產品做為其高端5G SoC的主要來源，但看來榮耀會逐步減少來自美國廠商的供給，轉而採用聯發科的產品，其中包括即將推出的旗艦晶片天璣2000，現階段維持聯發科目標價1280元、評等加碼。