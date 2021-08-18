英業達(2356)明天將參加本土券商舉行的法說會，英業達2Q EPS 0.32元，符合市場預期，而7月營收455億元也優於預期，法人預估3Q營收季增可望達15%，動能來自伺服器與智慧裝置業務。第二季毛利率季減0.1個百分點到4.5%，而營益率則是和上季持平，維持在0.9%。

英業達近4個交易日也看到外資法人淨買超的動作。

英業達7月營收455億元，月增10%，但年減7%；筆電出貨量則月增6%至190萬台。視零組件供給情況，管理層預期3Q筆電出貨可望由2Q之500萬台季增5-10%，伺服器營收在部分由2Q出貨遞延影響下(尤其中國內容服務供應商(CSP)之專案)，營收將季增雙位數，而智慧裝置營收亦可望季增雙位數。

內資法人估，英業達3Q營收將季增15%，但考量3Q基期偏高，應較難年增。隨伺服器與智慧裝置營收比重提高，可抵消伺服器機櫃營收擴張之影響，3Q毛利率應可維持穩定，加上認列處份上海房舍一次性資產利益，3Q EPS將強勁季增與年增至0.62元。

展望2022年，法人估英業達營收年增可達6%，獲利年增優於營收，將達18%，主要受惠於企業需求復甦，對商用筆電和伺服器需求成長。