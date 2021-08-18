1.南亞科(2408)：外資、投信連兩日逆勢買超，加上旺宏董座喊話記憶體市況仍佳，早盤股價漲逾1%，力守5日線。
2.台積電(2330)：昨外資又轉賣超，加上昨夜ADR大跌3.07%，盤初股價開低後一度探至566元、跌幅逾2%。
3.聚亨(2022)：昨外資大舉回補買超4030張，推升盤初股價開低走高近1%。
4.春雨(2012)：昨外資轉買超391張，激勵盤初股價彈升近3%。
5.時碩工業(4566)：H1營收創同期高、EPS達1.06元，全年營收拚兩位數成長，盤初股價一度急拉近9%，觸及月線、季線。
6.美時(1795)：下半年營運承壓，雖上調全年營收年增預估至16-18%，但今早股價仍跌近4%，摔下季線。
7.智邦(2345)：業績利空鈍化，昨外資逆勢轉買超638張，帶動今早股價續彈逾3%。
8.生華科(6492)：治兒童腦瘤新藥獲美FDA授與快速審查認定，激勵盤初股價一度衝上175元、漲幅逾8%。
9.微星(2377)：法人下修評等和目標價，早盤下滑逾3%。
10.長榮(2603)：今日除息交易，一度翻紅觸及126.5元，隨後平盤震盪，填息路不穩。
11.立積(4968)：Q3營運恐續現逆風，外資連2日賣超，晨盤續跌近4%，續摔波段新低點。
12.中航(2612)：本業獲利看俏，加上BDI指數續揚1.4%，早盤逆揚逾6%。
13.台航(2617)：外資終結2連賣超，股價上揚漲逾3%，拚穩月線。
14.科嘉-KY(5215)：蘋果光可期，惟空方再度湧現，晨盤下挫逾6%，回吐昨日漲勢。
15.明基材(8215)：受邀法說會題材，基本面對抗法人冷眼，早盤翻紅走揚逾3%。
16.鴻海(2317)：外資連賣6日，今早股價再度破底來到105元，17.百元保衛戰一觸即發。
18.國巨(2327)：上半年EPS23.05元，賺進2股本，股價逆勢走高反彈逾1.5%，拚回5日線。
19.熱映(3373)：防疫行情轉進疫苗題材，資金持續退出，今早打入跌停失守50元關卡。
20.京城(2524)：看好H2房市深耕台南，近日價跌量增有買盤接手，盤初一度逆勢攻高逾2%，惟仍不敵賣壓又翻黑。
21.中華化(1727)：電子化學品加溫營運拉高獲利，買盤出籠量增加揚，今早走高逾6.5%。
22.京城銀(2809)：上半年營收大增63.68%、EPS 3.87元，多方強勢向上，走高站穩短均之上。
23.中租-KY(5871)：外資連買3日、投信一路偏多，股價守高不受影響，早盤穩在230元。
24.動力-KY(6591)：缺料緩解、出貨回溫，股價翻紅上攻近2%。
(編輯整理：李慧蘭)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。