日友(8341)第3季在台灣醫療廢棄物與北京醫療廢棄物處理嫁動率回溫帶動，法人看好營收及獲利表現都可望優於第2季。展望2021全年度，彰濱二廠產能利用率持續提升、北京潤泰二廠貢獻全年度營運，以及山東日照開始貢獻全年度營運，法人預估，日友今年度營收可望成長15%以上，EPS有機會挑戰9元左右。

日友2021年上半年醫療廢棄物營收年增28%，疫情時代醫療廢棄物處理量增加，醫療廢棄物整體嫁動率可望由2020年77%增加至2021年的85~90%，法人預期，2021年醫療廢棄物營收年成長將逼近18%，2022年將維持小幅成長的情形。醫療廢棄處理量計算，日友市占率約35%，以醫療院所家數計算，日友市占率42%，產能維持滿載情況。

日友事業廢棄物主要以彰濱廠為主，業務涵蓋焚化、固化與化學處理等，2021年上半年彰濱二廠產能利用率持續提升，但固化與化學處理小幅衰退交互抵消下，法人預估，2021年事業廢棄物營收僅能勉強微幅成長。2022年，在彰濱一二廠焚化產能利用率持續提升至88~90%，其餘固化與化學處理營收呈現持平至微幅成長，預期事業廢棄物營收年成長約5%左右。