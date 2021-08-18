拜登政府周二宣布，如果政府推出支持性的政策，到2035年太陽能可望供應美國40%的電力。

過去十年來，美國的太陽能發電量成長4,000%，但仍僅占全國發電量的3%，現在拜登政府希望做出改變。為了實現這個目標，美國能源部表示，到2030年太陽能的成長率必須提高為3倍、甚至4倍。這表示太陽能發電的成本必須持續下降。

美國能源部的目標是到2030年，太陽能住宅系統的均化能源成本（levelized cost of energy）從2010年的每千瓦時（kilowatt）50美分降至5美分。到2030年，商業成本必須從2010年的每千瓦時（kilowatt）39美分下降至4美分，而公用事業規模的太陽能成本需要從過去10年的27美分下降到2美分。

由於成本下滑，以及支持性政策提振了需求，美國的太陽能裝設量在2020年創下歷史新高，該產業可望在2021年再創佳績。

儘管如此，太陽能的整體普及率仍然偏低。為了加速太陽能產業擴張，美國能源部提出了幾項措施，包括提供清潔能源減稅優惠。現行的投資和生產減稅措施對太陽能普及的助益頗大。這些措施已在去年12月延長。

在輸送和儲存方面的稅賦獎勵措施亦能加快太陽能的部署。能源部在備忘錄中指出，直接支付的稅賦獎勵可望帶動數十億美元的民間資金。

美國參議院上周通過的1兆美元基礎建設計畫，預計將透過對電網現代化的投資促進太陽能發展。而現在白宮將加速產業發展的焦點放在稅負抵免，以及提供公用事業的清潔電力撥款計畫，這可能納入另一個3.5兆美元的龐大支出方案。

能源部並表示將優先考慮創新和先進的製造，以及投資低收入戶和社區的太陽能佈建。備忘錄指出，由於缺乏融資管道等問題，中低所得的美國人不太可能採用太陽能，這將導致能源不平等，並使太陽能部署的整體水準降低。

應對氣候變遷是拜登政府的首要任務。美國總統拜登在上任首日即讓美國重新加入巴黎氣候協定，並承諾到2030年美國的溫室氣體排放量將減少一半，他並承諾到2035年電力部門將實現無碳排目標，在這方面，太陽能發電的增長將帶來相當大的助益。

美國政府一再重申從化石燃料轉向清潔能源將引燃就業增長，能源部的備忘錄指出，到2035年，清潔能源產業的從業人員可能多達150萬人。