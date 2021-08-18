曾獲「公務人員傑出貢獻獎」的台灣高檢署檢察官陳佳秀，將自8月26日起接任台灣高檢署書記官長，成為首位高檢署女檢察官兼任書記官長。陳佳秀過去擔任台北地檢署襄閱主任檢察官，是北檢發言人，未來接任高檢署官長，也將負責高檢署新聞發布等業務。

陳佳秀是司法官訓練所(現改為司法官學院)37期結業，台大法律系畢業，曾任北檢檢察官、新竹地檢署及台北地檢署主任檢察官，曾經調法務部檢察司辦事，曾是北檢首位女性發言人、襄閱主任檢察官。

陳佳秀辦案經歷豐富，2005年偵辦邱小妹醫療人球案，起訴台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科2名醫師，接任北檢主任檢察官後，陸續參與協辦兆豐案、前立院祕書長林鍚山貪瀆案、遠雄人壽掏空案、馬英九被控洩密案、三中案的專案小組成員。

法務部認為，陳佳秀由基層檢察官做起，以奉獻的精神全心投入、積極任事且持續累積自身專業及經驗，並勇於任事，打擊不法，其優異表現及竭力追求司法正義的態度，實為優質公務典範，推薦也榮獲2018年的「公務人員傑出貢獻獎」，獲考試院公開表揚。

陳佳秀在擔任高檢署檢察官期間，曾負責諸慶恩案聲請再審事宜，深受高檢署檢察長邢泰釗信任，2人過去就在北檢共事過。陳佳秀過去擔任北檢襄閱主任檢察官，是北檢發言人，未來接任高檢署官長，也將負責高檢署新聞發布、媒體聯絡等業務，高檢署認為她對於新職務可以駕輕就熟。