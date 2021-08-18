國際Delta病毒疫情升溫，中美洲、美國、加拿大及墨西哥新增病例及死亡數持續增加，法國與菲律賓也有上升趨勢，新北市長侯友宜今表示，防止新冠病毒最重要就是要阻擋在境外，並管控境內，能否採用更高標準擋住境外一切可能性，中央必須要調整作戰計畫，不管是機場、防疫旅館還是港口，還是一句話「不能鬆懈」。

衛生局長陳潤秋表示，法國疫苗覆蓋率達67％，接種兩劑也已達53％，但近1個月疫情持續升溫，近1周日增確診逾2萬2000例，40歲以上病例增幅較顯著，另住院及重症數亦呈增加趨勢；台灣覆蓋率39％，但接種兩劑比例極低才2％左右，必須加速。

侯友宜說，Delte變異株在全世界各地不斷往上竄，有些地區國家穩定，但東南亞、東北亞與大陸地區都在往上走，最近境外移入也有很多來自緬甸等國家的Delta變異株。

侯友宜說，台灣目前確診個案數每天都還有，雙北情況大致雷同，除了阻絕境外，也必須要更嚴謹落實管控境內，民眾都期待逐漸開放回歸正常生活，但振興經濟同時，管控境內會更趨於困難，每個個案出來都要更認真面對，擴大居家隔離，採取比以往警戒三級更嚴格的態度，希望能將確診數降到地板值，不要再發生，無論雙北或全台都要勇於面對，做好境內管控，讓人們高枕無憂。

侯友宜也說，目前新北疫苗覆蓋率4成左右，希望中央快速讓疫苗進來，趕快生產，尤其快要開學，能讓民眾各年齡層都打得到，地方一定支持配合。