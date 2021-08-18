迎戰秋節疏運，台灣高鐵於9月17日（五）至9月22日（三）規劃為期6天之中秋疏運，並實施全車對號座，疏運期間增開179班次列車（南下84班、北上95班）並配合更動調整部分車次，總計6天提供797班次列車的旅運服務，並自8月20日（五）凌晨零時起開放預購票。

此外，9月11日（六）為中秋連假前之補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，於當（11）日增開3班次北上列車，各增開車次對號座車票同步於8月20日（五）凌晨零時起開放預購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵中秋疏運期間，維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，同時適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司再次提醒旅客，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。