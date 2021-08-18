一名從事遊艇管理的男子勾搭已婚的女保險員玲玲（化名），兩人經常互傳親密簡訊，事情曝光全因玲玲的丈夫無意間檢視玲玲存在電腦中的LINE紀錄備份。高雄地院審結，判2人須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，玲玲丈夫主張與玲玲於2010年6月間結婚，已於2018年2月間離婚，在同年1月間，玲玲因換新手機而使用他的電腦備份對話紀錄，他無意見閱覽到該備份，才驚覺頭頂大閃綠光，原來玲玲與一名經營遊艇管理的男子搭上線，甚至瞞著他叫別的男人「寶貝」。

另外，玲玲丈夫還發現，妻子還與一名木材公司老闆穩定聊天，兩人對話紀錄中，男方曾談及，「我是真的喜歡你，那天就真的我茫了她又勾引我，後來她找我聊天我都敷衍她」、「對她我是沒什麼感覺，對妳我是真的喜歡妳」等，憤而將2名男子與妻子告上法院求償。

遊艇公司男子辯稱，與玲玲僅是普通朋友，不知情其已婚，對話多為閒話家常，與一般正常男女平時對話無異，且也無從透過對話證明兩人有發生性行為、親吻、擁抱等行為。

木材公司老闆聲稱，與玲玲為舊識，很少有往來，不清楚婚姻狀態，而對話紀錄中僅有他的大頭貼，但無法透過對話認定是與玲玲的對話紀錄，也無從判定對話時間，也無法僅透過「我是真的喜歡你」此句話，就認定有侵害配偶權。

高雄地院法官勘驗對話紀錄，發現遊艇男曾向玲玲傳送，「你真的好漂亮喔，Luckyhim」一語，認定此語雖無法確知其婚姻關係，但可認定成已知女方有交往對象，否則不會表明，him（指某男子）很幸運。

此外，遊艇男與玲玲還曾互傳，「想跟你賴床」、「抱抱」，「沒情趣」、「以後不摸了」、「因為你摸我」、「每次都像剛開始」、「是否每個都很有興致」等，判定兩人曾發生肢體親密接觸，且逾越正常男女分際。

木材男部分，法官勘驗對話後，認為「喜歡」一詞尚屬中性，是否已到達男女情愛的程度，仍有疑問，因此無從認定兩人有發展成男女朋友關係；另外，木材男的手機通訊錄中，僅將玲玲儲存為「客戶-XXX」。

法官參酌被告與原告的經濟能力等，最終判遊艇男需與玲玲連帶賠償30萬元，其餘要求駁回，可上訴。