中南部產區於8月上旬，受盧碧颱風影響及西南氣流帶來連日豪雨，造成產區蔬菜受損，現正值復耕期，供貨量少，價格有波動。北市果菜批發市場蔬菜每公斤批發價格52.1元，較17日每公斤55.5元，下跌3.4元；水果每公斤批發價格46.3元，較昨日每公斤42.9元上漲3.4元。北市市場處要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫。

市場處表示，透過大台北地區超市通路於8月18日至8月20日，釋出平價蔬菜13.1公噸，包括進口馬鈴薯每盒45元、非基改玉米筍每盒34元、鮮香菇每袋49元、美國青花菜每粒47元、甘藍600公克每粒79元、A級杏鮑菇每袋55元，歡迎民眾選購。

市場處指出，北市果菜批發市場蔬菜18日到貨量1055公噸，較17日減少175公噸，每公斤批發價格52.1元，較昨日每公斤55.5元，下跌3.4元；水果部分，今日到貨量594公噸，較前日減少176公噸，每公斤批發價格46.3元，較昨日每公斤42.9元上漲3.4元，若後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常。

市場處說，消費者可於各市場透過QR-Code即時查詢批發交易菜價波動情形，市場處仍持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價，並採取相關因應措施平穩菜價。