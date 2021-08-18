力鵬(1447)今舉行股東會，董事長郭紹儀表示，環保意識的抬頭，近年來全球無論是家飾、服飾、鞋材、3C等等的品牌商，都開始訂定逐年減碳的目標，除了自身的要求，其供應鏈廠商也要加入減碳行列，以求產品完整的綠色履歷。力鵬所研發的RePET、Ecoya、ReEcoya，到現在的廢料回收環保產品，都已受到高度認可，銷售數量也逐年增高。而為了爭取更多全球品牌商的訂單，以綠能生產為目標，成立「力寶龍能源股份有限公司」，由力鵬持股70%，準備投入風力發電的綠電領域，以提供集團生產所需的電力，未來將朝100％生產所需電力來自綠能的目標邁進。

力鵬2Q營收為61.28億元，年增197%，H1營收120.07億元，年增142%，Q2毛利率為6.02%，去年同期為-0.67%，H1毛利率為6.29%，去年為-1.77%。Q2淨利為1.1億元，H1淨利為2.64億元，相較去年都是轉虧為盈。Q2 EPS為0.13元，H1 EPS為0.3元。

力鵬指出，上半年由虧轉盈，除了本業尼龍等相關產品價格上漲外；去年第三季成立的伊得石化，向國外進口化學品，提供紡織上游如PTA、CPL業者使用，目前每月營收約7億～8億元，獲利來源為佣金及價差等，也提供母公司穩定獲利。

今年力鵬重要的營運規畫：一、尼龍事業部：謹慎評估原副料之供需變化與價格波動，以有效訂定採購策略；二、尼龍粒：積極研發及產銷，擴大應用範圍；銷售布局印度、中南美國家，開發新市場；三、尼龍絲：追求更穩定的品質，持續開發差異化產品；四、高端織品事業部：提高打色準確度，快速反應客戶需求；開發兼具環保、機能性、高附加價值紡織品，強化品牌商合作，拓展新客戶。

力鵬也強調，為減少塑膠的使用，紡織品的應用延伸至3C周邊產品中，力鵬擁有堅強的研發、業務、與一條龍生產服務做為後盾，可配合品牌商的研發計劃作開發，使得紡織品在電子材料的發展產生新的火花，公司也將積極地拓展市場，搶攻3C應用商機。