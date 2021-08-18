《商情》黃金亞洲電子盤小幅上漲 10:352021/08/18 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎變異株Delta仍於各國肆虐，提振黃金避險需求，但因美元於高點震盪，令持黃金成本提高而限制漲幅，而白金反彈1%；截至台北時間8月18日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲2.9美元，報每盎司1790.7美元。 9月白銀上漲0.071美元，報每盎司23.73美元。 10月白金上漲9.9美元，報每盎司1003.7美元。 9月鈀金上漲16.9美元，報每盎司2512.5美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #白金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟數據不佳 支撐紐約期金收1周高點 09:442021/08/17 財經 連三日買超 官股護盤最愛台積 04:102021/08/18 財經要聞 《其他電子》聖暉今年營收樂觀 08:202021/08/18 財經 《期貨》三大期指全黑 8月台指期開盤下殺138點 09:102021/08/18 財經 《晨間解盤》反彈上看月線 後續盯2變化(倫元投顧提供) 07:452021/08/18 財經 阿富汗變天 金融市場反應淡 04:102021/08/18 全球財經 《美股掃瞄》零售額弱＋家得寶帶衰 標普500創1個月最大跌幅 09:102021/08/18 財經 《櫃買市場》興櫃公司H1獲利大增2.28倍 半導體最亮眼 08:542021/08/18 財經 《證交所》力特明起恢復正常交易 億麗採分盤交易 08:202021/08/18 財經 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 05:162021/08/18 財經 零售銷售數據不如預期 道指早盤挫逾200點 21:592021/08/17 財經 財經熱門新聞 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 - 財經要聞 - 工商時報 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 當沖降稅擬再延三年 - 財經要聞 - 工商時報 《台北股市》沈萬鈞：台股H2布局有4重點 明年上看2萬、企業獲利增1成 - 財經 - 時報資訊 迎iPhone月 11檔蘋果鏈泛紅光 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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