因新冠肺炎變異株Delta仍於各國肆虐，提振黃金避險需求，但因美元於高點震盪，令持黃金成本提高而限制漲幅，而白金反彈1%；截至台北時間8月18日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲2.9美元，報每盎司1790.7美元。

9月白銀上漲0.071美元，報每盎司23.73美元。

10月白金上漲9.9美元，報每盎司1003.7美元。

9月鈀金上漲16.9美元，報每盎司2512.5美元。(商品行情網)