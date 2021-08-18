王瞳日前在直播控訴不滿與艾成的婚後生活，被質疑婚姻亮起紅燈，不過事後表示男方是她的救命恩人，強調兩人絕對不可能離婚，但結婚一年多，肚皮動靜也成為外界關注焦點，王瞳透露除了曾被醫師評估不適合懷孕之外，更擔憂艾成有些行徑若不改，到時恐怕得同時照顧2個「小孩」。

根據《鏡週刊》報導，王瞳從14歲便踏入演藝圈開始拍戲，如今拍了20年之久，健康狀況早已亮起紅燈，因此若沒按時服藥，經期就會混亂，但醫師也強調服用此藥會不適合懷孕，因此兩人在房事上採取的就是「稍微注意」，接著就是靜候佳音等待懷孕的好消息。

關於性生活方面，王瞳和艾成對信仰相當虔誠，始終堅守著禁止婚前性行為，因此交往時期過的就是「無性生活」，雖然2人至今已經結婚1年多，在房事方面已經「正常開機」，夫妻倆也計畫在2年內能生小孩，但王瞳表示迎接小生命要準備很多事情，就連自己的身心也要提早做好準備，此外也擔憂艾成木訥行為若沒有改善，若孩子真的出生，恐怕得同時照顧2個「小孩」。

對於外界好奇既然對艾成多有怨言，為何還決定要結婚？王瞳坦承自己當時也很猶豫，但艾成訂下希望在2020年7月7日結婚的提議後，便出現多項巧合，讓信仰虔誠的王瞳相信是神的應許，才決定點頭結婚。