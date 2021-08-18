亞崴機電去年認列轉投資事業益全機械出售台中廠房及土地收益，EPS攀升至3.92元，今（18）日股東會通過每股合計配發2.50元現金股利，配發率63.78％。股東會重頭戲是補選2席董事，程泰集團董事長楊德華長子亞崴總經理楊丞鈞首度擔任董事進入董事會，正式啟動二代交班。

疫情攪局，亞崴2020年合併營收降至30.94億元，年減9.49億元，亞崴轉投資益全機械2019年底出售台中工業區廠房及土地收益，2020年第一季認列處分利益，對EPS貢獻4.8元，本期淨利5.94億元，淨利歸屬母公司3.79億元，EPS從2019年1.23元倍數增加至3.92元，年成長幅度達218.76％。

亞崴18日股東會通過去年財報及營業報告書，以及盈餘分配案，從盈餘每股配發現金股利2.0元、資本公積提撥每股配發現金股利0.5元，每股合計配發2.50元現金股利。

亞崴18日股東會重頭戲是補選兩席董事，一如原先規劃，一席是楊德華妹婿程泰機械前副總經理楊慶豐，另一席董事是楊德華長子楊丞鈞。

楊德華表示，他安排楊丞鈞接亞崴總經理、女兒楊舒涵接程泰總經理，正式啟動二代接班布局，平常行政工作都交給二代，他只參與幹部會議及經營管理會議，做重大決策。