國民黨前主席朱立倫日前正式登記參選國民黨主席，過去力挺前主席洪秀柱的國民黨前副主席陳鎮湘也陪同登記，外界有種解讀是「破除換柱」，並引發「朱洪結盟」的聯想。不過洪秀柱已發聲明表示，「此報導與事實不符」，強調自己不會介入或表態支持特定參選人。對此，朱立倫今（18）日受訪時提到「換柱」一事，他再次表達歉意，「我處理不好」，但也會自我反省、檢討。

日前登記參選國民黨主席時，陳鎮湘也在現場陪同，朱立倫今在廣播節目「千秋萬事」中表示，大家共同理念都是希望國民黨變強，能夠捍衛中華民國、改變現狀，而柱姐也知道他要參選，兩人從頭到尾都有保持聯繫，如果柱姐要出來支持某個候選人，會自己出來說明，不會派任何代表。針對前天外界解讀，柱姐出來聲明，他朱立倫為是對的，不要造成誤解。

參選國民黨主席的朱立倫（見圖）18日接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪，並接受媒體聯訪。（劉宗龍攝）

對於「換柱」，朱立倫強調，這幾年和柱姐的私交都相當好，經常傳訊息聊天，也說明過當時的時空背景、環境，並多次表示抱歉，「我處理不好」，但他也必須要說，今天回過頭去看6、7年前的事，不如國民黨自我反省、檢討，「朱立倫一定是有做不好的地方」，人生也要經過一些挫折、錯誤，將來國民黨會做得更好、做得更強，所以跟柱姐可以變成私交很好的朋友，就是因為兩人都在挫折中學習跟反省。

朱立倫表示，不會去否定過去發生的事情，會默默承受一件事就是說，過程當中有很多故事，不宜由他來講，有一天或許柱柱姐會講、別人會講、媒體會報導，但自己絕不會把國民黨過去事情做為攻擊、自我膨脹或藉口，國民黨走過、發生過的事情，我們反省，如果將來能夠做得更好，「相信只要有機會，我們一起來努力」。