近年來，東南亞網路用戶愈來愈關注影音內容，不論男女老少，都正在透過多元化的影音主題，滿足自身的好奇心與娛樂需求！前進東南亞，想嘗試投放 YouTube 廣告，或是與當地 YouTuber 合作、推廣品牌？那麼首先，你一定要掌握當地的影音趨勢！現在就跟著 TenMax 一同來探索各國熱門影音主題、火紅 YouTube 頻道！

一、大馬：關注財經知識、烘焙教學

2020 年，大馬民眾投入 YouTube 的時間較去年成長了 35%；而大馬人最喜歡的 YT 頻道中，有七個是本地 YouTuber，其中，成長最快的三個頻道分別為：

1. Les’ Copaque Production：大馬當地的娛樂動畫品牌。旗下 3D 系列動畫非常受歡迎，作品更曾獲奧斯卡獎提名，頻道訂閱數約 1470 萬。

2. Alyssa Dezek：年僅 13 歲的馬來女孩 Alyssa，是大馬最年輕的知名 YouTuber，Alyssa 以甜美的歌聲與清秀的外表著名，頻道中除了翻唱與原創歌曲外，也有不少生活類、開箱類影片，頻道訂閱數約 414 萬。

3. Jordan Yeoh Fitness：被稱為馬來西亞版周杰倫 的 Jordan Yeoh，是大馬當地廣受歡迎的健身教練兼模特兒，頻道著重分享各式健身技巧以及運動菜單，訂閱數約 322 萬，觀眾以男性為主。

除了上述的熱門頻道外，整體而言，大馬人正在關注哪些影音主題呢？

數據顯示，2020 年，大馬網民在 YouTube 上觀看遊戲直播的時間成長了五倍；觀看財經相關影音的間也成長了四倍之多；另外，烘焙類影音也獲得雙倍以上的觀看成長。如果你是遊戲廠商、烘焙相關品牌，現在正是時候，透過影音讓大馬消費者認識你！

東南亞使用者，在 YouTube 上看些什麼？馬來西亞用戶喜愛關注財經知識、烘焙教學。（TenMax提供）

二、越南：時尚走秀、居家運動正吸睛

截至 2020 年，越南已有超過 350 個頻道訂閱人數超過一百萬人次，其中，成長最快的三個頻道分別為：

1. Hau Hoang：內容以 Vlog 和搞笑 MV 為主，並曾模仿 betakkuma 賤萌熊的貼圖，影音紅遍全球，包含在台灣的你一定也看過！頻道訂閱數約 743 萬，在 TikTok 上也累積高人氣。

2. 1977 Vlog：越南喜劇二人組。頻道中僅有 14 支影片，但已累積 240 萬訂閱者，1977 Vlog 以拍攝黑白影音著名，融入越南文化、諷刺時事等內容，深受年輕人歡迎！

3. Giang Ơi：越南頗受歡迎的時尚網紅。經常拍攝影片分享時尚穿搭、美容保養、日常 Vlog、烹飪與居家生活等。頻道約有 144 萬追蹤者。

除了上述的熱門頻道外，整體而言，越南人正在關注哪些影音主題呢？

數據顯示，2020 年，越南人花費四倍以上的時間，觀賞時尚、時裝秀相關影音；並投入雙倍以上的時間，觀看瑜伽、伸展、皮拉提斯等運動影片。另外音樂表演、財經相關主題以及多人線上競技遊戲（MOBA）影片也十分受歡迎。如果你是時尚服飾、美妝品牌，又或是遊戲廠商，進軍越南，千萬別忽略影音社群的重要性！

東南亞使用者，在 YouTube 上看些什麼？越南用戶喜愛關注時尚走秀、居家運動議題。（TenMax提供）

三、印尼：汽車、韓劇與旅遊影片流量增

截至 2020 年四月，印尼 93% 以上的網路用戶皆有使用 YouTube 的經驗，且有 600 個印尼 YouTube 頻道，訂閱人次突破一百萬。其中，成長最快的三個頻道分別為：

1. Fadil Jaidi：Fadil Jaidi 以歌唱及捉弄父親的搞笑影片爆紅，事實上，他小時候就曾出演連續劇，可說是童時就開啟了演藝之路；長大後，他成為一名歌手、創作音樂作品，同時拍攝家庭、生活等搞笑影片，目前頻道追蹤人次約 306 萬。

2. Ucup Klaten：Ucup 以拍攝搞笑、娛樂影片著稱，其中，他與 70 歲奶奶的互動影片在網路上迅速走紅，頻道追蹤人次約 158 萬。

3. VokalPlus：頻道經營人 Indra Aziz 是專業的歌唱教練，不僅在各大學擔任講師，也曾受當地熱門綜藝節目邀請，擔任偶像們的聲樂教練，頻道上教授專業的歌唱技巧與音樂知識，累積訂閱人次約 145 萬。

除了上述的熱門頻道外，還有哪些主題正在成長中呢？

數據顯示，2020 年，印尼人投入雙倍時間觀賞汽車類影片，並多花 80% 時間接觸科普主題、增加 70% 時間觀看旅遊類影音，以及投入 1.3 倍的時間觀賞韓劇！