日前行政院長蘇貞昌為了5倍券相關政策，邀請民進黨立院黨團進行討論，研究出政策的大致方向；但此舉引發民進黨團以外的立委相當不滿，國民黨黨團也在當日於行政院外進行抗議，民眾黨立委高虹安爆，相關預算書根本尚未送到立院，痛批民進黨自己人閉門協商政策的行為，根本就是一黨獨大的傲慢。

高虹安今(18)日在臉書中指出，行政院這次使用人民納稅錢非常大方，但行政部門根本還沒將再次發放振興券的預算書及細部規劃送到立法院，身為具監督預算職責的在野黨立法委員，至今卻都只能透過新聞媒體報導得知相關規劃進度。

高虹安更指出，媒體報導蘇院長在與執政黨黨團溝通的會議中說，堅持使用五倍券是因為「版都印好了」。還有北市議員爆料，印製振興券的特殊用紙都已在從歐洲運送來台的途中，這些行政院都沒有對外否認、澄清。可見這個執政團隊不但沒有要向執政黨立委好好溝通，根本是把在野黨立委當成塑膠！這就是一黨獨大的傲慢！