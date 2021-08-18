9月1日即將開學，國民黨團總召費鴻泰指出，高中以下教師，3萬2000多人沒施打疫苗，補教業者3萬7000多人也沒打，兩類加起來有約7萬人沒打，這樣子9月1日可以開學嗎？他也要求政府，不得因為時間緊迫就要求這些教師全部打高端疫苗，要讓他們有選擇權。

國民黨立委曾銘宗表示，此時不得強逼教師補教業者打高端疫苗，且相關防疫設備、藥品開學前應整備完成。美國之前發生中小學大量染疫，民間採購BNT疫苗要9月中才能來，要求屆時優先讓中小學生接種。曾也痛批政府阻擋民間買疫苗，才會拖延至此，嚴厲譴責衛福部長陳時中可惡至極，陷師生於危險中。

國民黨立委林奕華質疑，教育部補助每個學生100元相關防疫經費，說這筆錢要用於隔板、快篩試劑、備用口罩跟消毒用酒精，但她隨便查一下就發現，一個最便宜的紙隔板也要40元，壓克力隔板要100至140元，遑論買其他防疫設備，這樣怎麼會夠？教育部是脫離基層太遠？

林奕華也指出，現在還要求每個老師每周快篩，他們又打不到疫苗，每周還要被快篩戳鼻孔，且快篩要花350，錢誰出？鐘點老師跟社團老師有沒有包括？經費都誰負擔？政府應讓老師都能打到疫苗，否則家長會不擔心嗎？