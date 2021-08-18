行政院院長蘇貞昌（左二）17日南下嘉義縣訪視，現場多內黨內立委陪同。（圖／本報系資料照）

蘇貞昌：民進黨政府最接地氣

行政院長蘇貞昌昨(17日)南下嘉義縣，被媒體問到五倍券相關問題時，他說，民進黨政府最注意民意及接地氣，會從各種資料跟政府有的資源做考量。此話引發網友熱議，有不少網友留言表示，「民意幾乎一面倒，都要求發現金」、「百姓要你發現金，不是要你發什麼五倍券」、「螢幕差點被我一拳擊碎」。

媒體昨詢問蘇貞昌「五倍券確定不發現金，網路上說不是消費券？馬辦認為還他公道」，蘇貞昌回應，注意到過去政府一直都用各種政策形成，但有時候當政者不會注意到民意反映，而民進黨政府就是最注意民意及接地氣，政府在形成政策的過程中，我們會從政府有的資料及資源做考量，可是民意代表在地方接觸到各種民意反應，民進黨在決策過程中，會有多元意見，大家會從各方面妥善考量溝通後。

蘇貞昌進一步說，就像16日邀集黨籍立委進行行之有年的行政立法協調會報後，最後大家做成既接地氣又符合民意，同時也能振興兼有紓困的五倍券，請大家熱烈期待。

對此，在《中時新聞網》youtube影片、《yahoo新聞》相關新聞報導底下，皆有破百名網友留言表示，「一年以上了終於注意到了？真接地氣？」「如果真有接地氣，這次五倍券一開始提出時就是免費了」、「我們要現金」、「今年最好笑」；另有網友則是認為，變來變去，雖然沒比現金好，但可以接受。

網友留言。(取自中時新聞網yt影片)