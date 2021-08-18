大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（18）日與中國駐阿富汗大使王愚取得了聯繫，透過他了解中國駐阿富汗使館的基本情況。

王愚表示，中國使館在正常運轉，塔利班方面對保證中國使館安全做了承諾。據他了解，目前俄羅斯、巴基斯坦、伊朗駐喀布爾的使館也都在運轉，西方國家的使館人員全都轉到了美軍控制的機場。中國駐阿使館裡目前都是工作人員，外交官的家屬們已經好多年沒有隨任阿富汗了。

王愚說，使館保持著對外通訊，網路和以前比不是很穩定。另外會不時停電，今天停的次數多一點明天少一點那種。從使館能夠聽到外面的槍聲，8月16日的時候有時槍聲還挺密集的，天上還會有戰鬥機盤旋。當地電視台仍有播出，但當地互聯網的信息很少。

王愚表示，在阿富汗還有少量中國公民，他們其中一些人希望中國使館幫助他們盡快回國。但是以前幫他們回國相對便捷，目前喀布爾機場十分混亂，商業航班都停了，只好等那些航班恢復了再想辦法。

最後，胡錫進請求王愚拍了幾張中國使館的照片。