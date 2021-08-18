台灣高鐵公司宣布，中秋節連續假期為加強服務旅客返鄉需求，於9月17日至22日規劃6天的疏運期，並實施全車對號座，6天增開179班次列車（南下84班、北上95班），總計輸運期提供797班次列車的旅運服務，並自8月20日凌晨0時起開放預購票。

高鐵表示，中秋疏運期間會進行乘載率管控及座位安排，建議旅客提早訂位購票，以免影響行程。部分夜間車次於疏運期間延後收班，高鐵也會視市場需求規劃後續增班計畫。

由於9月11日為中秋連假前的補班日，高鐵當天也會增開3班次北上列車，各增開車次對號座車票同步於8月20日凌晨0時起開放預購票。

高鐵提醒，列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食，警戒降級期間，車站內餐廳得提供內用餐飲服務。旅客進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。