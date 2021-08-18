美股科技股弱勢，台積電ADR 17日下跌3.52美元、跌幅3.07%，台積電(2330)今股價跳空開低12元為568元，跌幅約2%，早盤最低566元，創下5月25日以來新低。

美國公布7月零售銷售數據大幅低於預期，加上變種病毒Delta使疫情反彈，引發對全球復甦的擔憂，道瓊午盤一度下跌逾500點，終場美股四大指數均下跌，費城半導體指數重挫1.98%。台積電ADR跌3.07%至111.11美元，換算每股為台幣619.3元。

台積電ADR 17日下跌3.07%，台積電今股價跳空開低12元為568元，創下近三個月以來新低價。

台積電第3季旺季營運樂觀，隨著採用5奈米加強版製程的蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器出貨放量，可望帶動台積公司8月營收向上增長。

台積電2021年7月合併營收約為1245.58億元，較6月新高1484.7億元減少16.1%，較去年同期增加17.5%。台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約11%，將續創歷史新高；因此預期本季營收先蹲後跳，8、9月營收均可望比7月增長。

另外，英特爾(Intel)進軍獨立顯卡(GPU)市場，週一(16日)發布「Intel Arc」的GPU品牌，預計產品線首款晶片將於2022年第一季現身，據傳首代產品將由台積電代工。