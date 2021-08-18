不畏隔夜美股三大指數同步收黑，以及標普500指數創下1個月來最大單日跌幅，由科技股領軍，周三香港股市早盤走高，恆生指數開高0.21%後，目前上漲0.61%。國企股(H股)目前漲0.93%。

美國7月零售銷售額意外大跌，令投資人擔心新冠疫情恐衝擊經濟復甦，以及家得寶（Home Depot）上季業績表現不如預期，周二美股三大指數同步下跌，道瓊指數收跌282.12點或0.79%，為35,343.28點。標普500指數收跌0.71%，創下約1個月來最大單日跌幅。那斯達克指數跌0.93%。

道瓊指數和標普500指數失守前一日創下的歷史高點，並結束連漲5天的升勢。

恆生科技股指數前一日創下收盤新低，目前反彈上漲近1%，主要成份股騰訊在即將發布半年報前由跌轉升，目前小漲0.2%。中芯國際漲1.5%、快手漲1.8%、小米持平、微盟集團跌2.7%、瑞聲跌0.33%、舜宇光學跌0.37%、美團微升0.1%、嗶哩嗶哩漲3.5%、百度漲近1%、阿里巴巴跌0.5%。

受最大客戶家得寶股價下挫影響，創科實業盤中大跌4%。該公司近來在業績題材帶動下，股價頻創新高，前一日最高站上180港元。